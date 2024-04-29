鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過13.01億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達11%

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 17:15

24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅11%；Dymension(DYM)24小時漲幅9.62%；Nuls(NULS)24小時漲幅8.92%。

24小時跌幅：波幣(WAVES)24小時跌幅9.15%；Golem(GLM)24小時跌幅13.1%；Enzyme(MLN)24小時跌幅7.09%。

近一週漲幅：Polymesh(POLYX)近一週漲幅18.7%；拳王幣(STX)近一週漲幅17.9%；SuperRare(RARE)近一週漲幅17.8%。