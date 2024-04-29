鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過13.01億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達11%
鉅亨網新聞中心 2024-04-29 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,382美元，24小時漲跌幅-2.21%；以太幣(ETH)現報價格3,175.99美元，24小時漲跌幅-4.26%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達13.01億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達12.87億美元；SOL(SOL)24小時成交量達4.17億美元。
24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅11%；Dymension(DYM)24小時漲幅9.62%；Nuls(NULS)24小時漲幅8.92%。
24小時跌幅：波幣(WAVES)24小時跌幅9.15%；Golem(GLM)24小時跌幅13.1%；Enzyme(MLN)24小時跌幅7.09%。
近一週漲幅：Polymesh(POLYX)近一週漲幅18.7%；拳王幣(STX)近一週漲幅17.9%；SuperRare(RARE)近一週漲幅17.8%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅38%；ATA(ATA)近一週跌幅24.4%；Bonk(BONK)近一週跌幅24.1%。
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