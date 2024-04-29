鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.89億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達11.4%

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 10:15

24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅11.4%；Threshold(T)24小時漲幅9.21%；BinaryX(BNX)24小時漲幅8.87%。

24小時跌幅：ether.fi(ETHFI)24小時跌幅18.1%；本體鏈網(ONT)24小時跌幅11.7%；Golem(GLM)24小時跌幅14.9%。

近一週漲幅：Polymesh(POLYX)近一週漲幅18.7%；拳王幣(STX)近一週漲幅17.9%；SuperRare(RARE)近一週漲幅17.8%。