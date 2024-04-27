鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.31億美元，ATA(ATA)24小時漲幅達14%
鉅亨網新聞中心 2024-04-27 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,898.86美元，24小時漲跌幅-2.38%；以太幣(ETH)現報價格3,113.95美元，24小時漲跌幅-1.02%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.31億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.13億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.87億美元。
24小時漲幅：ATA(ATA)24小時漲幅14%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅11%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅11.9%。
24小時跌幅：Loom Network(LOOM)24小時跌幅16.2%；權力代幣(POWR)24小時跌幅12.5%；BinaryX(BNX)24小時跌幅10.2%。
近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅28.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅22.9%；CKB(CKB)近一週漲幅21.9%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅48%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅42.6%；BinaryX(BNX)近一週跌幅36%。
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