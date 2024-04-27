鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.31億美元，ATA(ATA)24小時漲幅達14%

鉅亨網新聞中心 2024-04-27 17:15

24小時漲幅：ATA(ATA)24小時漲幅14%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅11%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅11.9%。

24小時跌幅：Loom Network(LOOM)24小時跌幅16.2%；權力代幣(POWR)24小時跌幅12.5%；BinaryX(BNX)24小時跌幅10.2%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅28.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅22.9%；CKB(CKB)近一週漲幅21.9%。