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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.31億美元，ATA(ATA)24小時漲幅達14%

鉅亨網新聞中心 2024-04-27 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,898.86美元，24小時漲跌幅-2.38%；以太幣(ETH)現報價格3,113.95美元，24小時漲跌幅-1.02%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.31億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.13億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.87億美元。

24小時漲幅：ATA(ATA)24小時漲幅14%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅11%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅11.9%。

24小時跌幅：Loom Network(LOOM)24小時跌幅16.2%；權力代幣(POWR)24小時跌幅12.5%；BinaryX(BNX)24小時跌幅10.2%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅28.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅22.9%；CKB(CKB)近一週漲幅21.9%。

近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅48%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅42.6%；BinaryX(BNX)近一週跌幅36%。

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