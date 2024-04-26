要見了！央視發快訊 習近平將會見布林肯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-26 15:45

中國《央視》在周五（26 日）下午 3 點半左右發布快訊，宣布國家主席習近平將在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。

另據《彭博》報導，美國國務院也證實，布林肯將在周五下午與習近平舉行會談。

中國外交部長王毅周五上午在北京與布林肯舉行會談。美方說，雙方會談時間長達五個小時，是具有「建設性」的會談。

王毅在會談中指出，去年 11 月，習近平和美國總統拜登在舊金山會晤，共同擘畫了「舊金山願景」。在兩國元首領航下，中美關係止跌回穩，各領域對話增多、合作增多、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎。

不過，王毅也直言，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利被無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。

王毅強調，中美是堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的覆轍，是擺在兩國面前的重大問題，考驗著雙方的誠意和能力。雙方是引領國際合作因應全球性問題，實現雙贏多贏，還是彼此對立對抗，甚至爆發衝突，導致雙輸多輸，國際社會都拭目以待。

王毅說，中方的態度一以貫之，始終從建立人類命運共同體的世界情懷看待中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責。中方的立場一以貫之，始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。中方的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線。

布林肯訪中正值美中緊張關係加劇，拜登上周痛批北京「仇外」，聲稱要對中國課徵更多關稅。美方上周也宣布，將對中國海運、物流及造船業展開《美國貿易法》第 301 條款調查，以回應上月五個工會的請願。