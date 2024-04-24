鉅亨買幣速報 - First Digital USD(FDUSD)24小時成交量超過17.99億美元，本體鏈網(ONT)24小時漲幅達10.7%
鉅亨網新聞中心 2024-04-24 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,710.01美元，24小時漲跌幅-0.26%。
亮點幣種：First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達17.99億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達14.88億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.95億美元。
24小時漲幅：本體鏈網(ONT)24小時漲幅10.7%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅9.35%；CKB(CKB)24小時漲幅8.46%。
24小時跌幅：哈希圖(HBAR)24小時跌幅79.6%；Bonk(BONK)24小時跌幅31.4%；BinaryX(BNX)24小時跌幅21.2%。
近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅14.8%；CKB(CKB)近一週漲幅10.2%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅7.77%。
近一週跌幅：哈希圖(HBAR)近一週跌幅100%；Bonk(BONK)近一週跌幅77.6%；ATA(ATA)近一週跌幅72.4%。
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