鉅亨買幣速報 - First Digital USD(FDUSD)24小時成交量超過17.99億美元，本體鏈網(ONT)24小時漲幅達10.7%

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 10:15

亮點幣種：First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達17.99億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達14.88億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.95億美元。

24小時漲幅：本體鏈網(ONT)24小時漲幅10.7%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅9.35%；CKB(CKB)24小時漲幅8.46%。

24小時跌幅：哈希圖(HBAR)24小時跌幅79.6%；Bonk(BONK)24小時跌幅31.4%；BinaryX(BNX)24小時跌幅21.2%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅14.8%；CKB(CKB)近一週漲幅10.2%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅7.77%。