search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、台積電 (2330-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群創 (3481-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、台積電 (2330-TW)、群創 (3481-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、台積電 (2330-TW)、群創 (3481-TW)

5. 外資當日 (22) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、緯創 (3231-TW)、群創 (3481-TW)、群益證 (6005-TW)
 






Empty