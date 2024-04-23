外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、大同 (2371-TW)、兆豐金 (2886-TW)、三商壽 (2867-TW)、矽統 (2363-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、中石化 (1314-TW)、大同 (2371-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、長榮 (2603-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)
5. 外資當日 (22) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、長榮航 (2618-TW)、中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)、臺企銀 (2834-TW)
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