鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.23億美元，CKB(CKB)24小時漲幅達12.5%

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 10:15

24小時漲幅：CKB(CKB)24小時漲幅12.5%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅10.6%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅9.19%。

24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅23%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅19.6%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅7.38%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅21.2%；CKB(CKB)近一週漲幅15.4%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅10.3%。