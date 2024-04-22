鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.23億美元，CKB(CKB)24小時漲幅達12.5%
鉅亨網新聞中心 2024-04-22 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,735.99美元，24小時漲跌幅-0.45%；以太幣(ETH)現報價格3,140.4美元，24小時漲跌幅-0.29%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.23億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.56億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.82億美元。
24小時漲幅：CKB(CKB)24小時漲幅12.5%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅10.6%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅9.19%。
24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅23%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅19.6%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅7.38%。
近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅21.2%；CKB(CKB)近一週漲幅15.4%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅10.3%。
近一週跌幅：Ontology Gas(ONG)近一週跌幅52.2%；JITO(JTO)近一週跌幅45%；Bonk(BONK)近一週跌幅42.9%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇