鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.15億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達10%
鉅亨網新聞中心 2024-04-21 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,876美元，24小時漲跌幅+2.07%；以太幣(ETH)現報價格3,168.87美元，24小時漲跌幅+4.19%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.15億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8億美元；SOL(SOL)24小時成交量達6.52億美元。
24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅10%；系統幣(SYS)24小時漲幅11.7%；本體鏈網(ONT)24小時漲幅4.34%。
24小時跌幅：Bonk(BONK)24小時跌幅41.7%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅25.9%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅24.5%。
近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅14.6%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅10%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅9.29%。
近一週跌幅：Ontology Gas(ONG)近一週跌幅50.5%；LPT(LPT)近一週跌幅31.1%；Arkham(ARKM)近一週跌幅28%。
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