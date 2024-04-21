鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.15億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達10%

鉅亨網新聞中心 2024-04-21 17:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅10%；系統幣(SYS)24小時漲幅11.7%；本體鏈網(ONT)24小時漲幅4.34%。

24小時跌幅：Bonk(BONK)24小時跌幅41.7%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅25.9%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅24.5%。

近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅14.6%；小蟻幣(NEO)近一週漲幅10%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅9.29%。