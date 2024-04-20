鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過41.1億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達7.32%

鉅亨網新聞中心 2024-04-20 10:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅7.32%；TRU(TRU)24小時漲幅5.02%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅1%。

24小時跌幅：Saga(SAGA)24小時跌幅37.1%；系統幣(SYS)24小時跌幅34%；Arweave(AR)24小時跌幅22.8%。

近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅16.7%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅15.1%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅11.5%。