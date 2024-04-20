盤中速報 - FTM大漲8.22%，報0.6898美元
鉅亨網新聞中心 2024-04-20 09:50
FTM(FTM)在過去 24 小時內漲幅超過8.22%，最新價格0.6898美元，總成交量達0.72億美元，總市值0.00億美元，目前市值排名第 50 名。
近 1 日最高價：0.7194美元，近 1 日最低價：0.6161美元，流通供給量：0。
Fantom是一個高性能、安全且具擴展性的EVM兼容智能合約網絡。主要想解決上一代區塊鏈的局限性問題。Lachesis為Fantom的Opera主網部署提供支持，使用以太坊虛擬機（EVM），讓開發者可以很輕易的將基於以太坊主網的協議移植至Fantom網絡上。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.06%
- 近 1 月：-37.95%
- 近 3 月：+86.36%
- 近 6 月：+279.98%
- 今年以來：+37.20%
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