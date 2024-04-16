鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.17億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達26.2%
鉅亨網新聞中心 2024-04-16 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,068美元，24小時漲跌幅-3.18%；以太幣(ETH)現報價格3,077.6美元，24小時漲跌幅-1.64%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達33.17億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.9億美元；SOL(SOL)24小時成交量達13.3億美元。
24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅26.2%；AEVO(AEVO)24小時漲幅11.2%；Arweave(AR)24小時漲幅9.15%。
24小時跌幅：Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅19.4%；MANTRA(OM)24小時跌幅19.4%；球迷幣(PSG)24小時跌幅4.67%。
近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅58.9%；LINA(LINA)近一週漲幅45.4%；Verge(XVG)近一週漲幅42.2%。
近一週跌幅：Ontology Gas(ONG)近一週跌幅25.3%；MANTRA(OM)近一週跌幅10.9%；小蟻幣(NEO)近一週跌幅7.93%。
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