鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.17億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達26.2%

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 10:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅26.2%；AEVO(AEVO)24小時漲幅11.2%；Arweave(AR)24小時漲幅9.15%。

24小時跌幅：Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅19.4%；MANTRA(OM)24小時跌幅19.4%；球迷幣(PSG)24小時跌幅4.67%。

近一週漲幅：Bella Protocol(BEL)近一週漲幅58.9%；LINA(LINA)近一週漲幅45.4%；Verge(XVG)近一週漲幅42.2%。