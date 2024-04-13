盤中速報 - 萊特幣大跌13.23%，報85.91美元
鉅亨網新聞中心 2024-04-13 08:05
萊特幣(LTC)在過去 24 小時內跌幅超過13.23%，最新價格85.91美元，總成交量達1.88億美元，總市值63.99億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：99.58美元，近 1 日最低價：79.86美元，流通供給量：74,349,619。
Litecoin由Google和Coinbase前員工Charlie Lee打造，他希望創建一個精簡版的比特幣，不僅交易速度更快，手續費也更低廉，因此很適合微型的交易服務。大約每2.5分鐘就可以處理一個塊，預期產出的數量是比特幣發行貨幣量的四倍之多，使用的Scrypt加密演算使之在普通電腦上進行挖礦更為容易。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.25%
- 近 1 月：+1.56%
- 近 3 月：+35.73%
- 近 6 月：+62.04%
- 今年以來：+32.55%
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