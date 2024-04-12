中國中藥材近期普漲冷門藥草不缺也飆十倍 茶飲店被迫下架相關產品

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 11:57

近幾個月，中藥材持續大幅上漲，部分品項各是漲幅巨大，多家台灣中醫診所被迫調高費用，中國官媒《央視財經》最新報導指出，近期中藥材價格普遍走漲，業內人士更稱中藥材價格上漲已是必然趨勢，尤其是名貴中藥材日益缺少，未來中藥材恐將成為奢侈品。

中國規模最大的中藥材交易中心—安徽省亳州採購商紛紛表示，近期不少用處廣泛的大宗藥材價格都在上漲，白朮、牡丹皮和白芍漲得厲害，白朮去年在每公斤 60 人民幣左右，今年漲到 180 元左右。 儘管漲幅不小，但市場熱度依然很高。

除常見藥材普遍上漲外，一些冷門藥材也水漲船高，根據中藥材天地網數據，貓爪草多年來一直維持在每公斤 50 到 80 人民幣，今年突然暴漲近十倍，周四 (11 日) 來到一公斤 750 人民幣，害得販售以貓爪草為用料茶飲的淘寶店主，被迫下架賣了很多年的產品。

一位安國中藥材批發交易市場人員指出，前兩個月是貓爪草漲價，這兩個月是白朮、梔子在漲，感覺沒有周期，中藥材近兩年漲跌毫無規律可言。

中康雲瓴中藥產業大數據中心首席分析師賈海彬說，中藥材前端屬於農副產品，後端又分屬於工業品原料和藥品，對應不同的管理部門，比較分散，管控難度高且缺乏切入點，隨著供需矛盾加劇，部分外部資本趁勢進入中藥材市場囤貨待漲或短線炒作，過去三年也確實有人賺到錢，吸引更多遊資參與，未來幾年中藥材行情料將反覆震盪，市場風險加大。

中藥材職業經理人高鵬也表示，像貓爪草這類小眾藥材並不缺貨，只是業界一直存在囤貨炒作，有中藥企業高層指一些種植商或養殖商會提前預判行情，然後進行囤貨，壟斷之後再高價出手。

此外，上月底更有媒體報導指出，亳州被踢爆網路上中藥材銷售情況存在以次充好、以假亂真的情況，一些劣質中藥材或根本沒有藥用價值的食物，搖身一變成為某知名電商平台上銷量火爆的野生名貴中藥材，例如每公斤 20 人民幣的扁豆，煮熟後染色冒充一公斤 800 多元的中藥材酸棗仁，更有人將從藥廠回收已無藥效的藥渣烘乾後包裝成正品藥材販售。

根據藥智網統計，去年中藥材抽驗不合格數量為 551 批次，較 2022 年年增 20%，不合格藥草品種達 208 種，且在品質不合格統計中，中藥材不合格數量連 5 年佔比第一，值得注意的是部分中藥材重覆上榜且抽檢不合格批次正在增加，例如去年山藥抽檢不合格批次數量年增近一倍。

北京中醫藥大學法律系衛生健康法學教授鄧勇表示，中藥材造假首先會使消費者權益受損，消費者購買到劣質或假冒的中藥材，恐導致療效不佳或產生不良反應，並造成中藥材產業聲譽嚴重受損，影響整個產業的健康發展，另外還會造成經濟損失。

一位在北京工作的中醫醫師也指出，中藥材造假頻傳將擾亂中醫藥市場，擠壓正品價格，造成劣幣驅逐良幣的現象。