上海拚首發經濟！首辦「首發上海」活動 購物節活動一波波力促銷費

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 14:13

中國大陸上海市政府周四 (11 日) 舉行 2024「首發上海」全球推介啟動儀式，並發布《關於進一步促進首發經濟高品質發展的若干措施》（下稱《若干措施》）加快建設具有全球影響力的首發經濟聚落，《人民日報》報導指出，作為上海加快國際消費中心城市建設步伐引擎的「首發經濟」，正進入高品質發展的「快車道」。

啟動儀式上，上海市政府首次向全球發布「首發上海 FIRST in Shanghai」宣傳標誌，《若干措施》的正式發布也代表上海將舉全市之力打響「首發上海」品牌，每年 3 月至 5 月，集中打造「首發上海」新品首發季活動。

《若干措施》重點包括七大舉措，包括打響「首發上海」品牌，吸引高檔首店落地，支持舉辦首發首展，構建首發經濟專業服務生態圈，優化首發活動報批管理，提供進口首發新品通關便利，鼓勵各區出台支持措施。

隨著首店、首發、首展接踵而至，千項活動百億補貼措施也將實施，一年一度的上海消費盛宴即將來臨，接下來上海將推出一批首店、首發、首展、首秀，同時第五屆上海「五五購物節」將從 4 月下旬持續至 6 月底。

根據統計，今年第一季上海市新設各類首店 450 家，年增 55%，高檔首店佔比達 10.9%，目前 19 場高檔、高品質、高流量的首發、首展、首秀、首店活動正在春季申城陸續綻放，如歐萊雅 PRO 高定髮藝大秀與 Bottega Veneta 全球首家 2024 夏季系列限時店等國內外品牌首發活動齊聚上海。

此外，第五屆上海「五五購物節」之後，上海將接續推出全新打造的城市暑期促進消費全新活動—「上海之夏」（Shanghai Summer）國際消費季，主題活動的舉辦時間將從 7 月首個周末持續至 10 月的第二個週末，活動時間涵蓋暑假、中秋節、十一黃金週等假期出遊旺季。

「上海之夏」活動期間，上海將推出一系列活動，包括金字塔之巔：古埃及文明大展、City Walk Pro 上海城市體驗季、首屆上海國際郵輪節、2024 上海旅遊節、上海 ATP 1000 網球大師賽等重大活動。

上海市商務委員會主任朱民說，為鼓勵更多商家參與國際消費季活動，上海也將研究制訂更大力道的政策鼓勵措施，組織國內外的路演、宣推等推廣活動。

與此同時，上海外籍旅客入境持續大幅成長。上海海關數字顯示，今年首季出入境航空旅客 782.9 萬人次，年增 3.5 倍，季增 23.8%，入境上海外籍旅客達 118.5 萬人次，年增 6.9 倍，季增 6.6%，其中來自泰國、新加坡等跟中國實施全面免簽證國家的入境旅客人數達 64.9 萬人次，季增 51.5%，而來自法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙等跟中國單方面試行免簽政策的歐洲國家入境旅客季增 12.8% 至 26.8 萬人。

清明連假期間，「邁希夫號」等郵輪相繼造訪上海港，當地也迎來國際旅遊市場重啟後入境中國最大的旅遊團，來自德國、奧地利和瑞士等國 3 千多名旅客訪問上海。