馬英九結束訪陸行程返台 中國官媒頭版頭條報導馬習二會

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 16:00

中國大陸國家主席習近平會見台灣前總統馬英九隔天，三大官媒之一的《人民日報》今 (11) 日以頭版頭條高規格進行報導，海外版亦刊出相同報導，馬英九與習近平周三 (10 日) 如期會面，這是兩人在 2015 年新加坡會晤後再次面對面交流，話題圍繞中華民族、中華文化、青年交流等三大主題，並重申九二共識、反對台獨等立場。

九年前兩人在新加坡首會時，隔日《人民日報》也將報導置於頭版頭條，同樣配有馬習的「世紀之握」與會談照片，此次馬習二會的報導篇幅也相近，並排擠到其他新聞，導致有關中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、中共中央紀委書記李希、大陸國家副主席韓正的會見報導，都必須縮小並改轉內頁，顯示馬習二會對北京的重要性不言而喻。

除會晤習近平外，馬英九在為期 11 天的中國行還率領台灣青年學子赴中國廣東、陝西與北京參訪交流，今日上午離京返台，中國國台辦副主任潘賢掌等人到機場送行。