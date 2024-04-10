盤中速報 - GALA大跌8.67%，報0.05918美元
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 16:05
GALA(GALA)在過去 24 小時內跌幅超過8.67%，最新價格0.05918美元，總成交量達1.10億美元，總市值17.95億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：0.06895美元，近 1 日最低價：0.05825美元，流通供給量：30,142,380,649。
Gala是一種新型的游戲平臺，部分由其玩家擁有和運營。通過玩游戲賺取Gala代幣并使用它們來決定游戲的未來！GALA目前基于以太坊區塊鏈并使用ERC-1155標準。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.14%
- 近 1 月：-26.64%
- 近 3 月：+121.83%
- 近 6 月：+353.10%
- 今年以來：+88.47%
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