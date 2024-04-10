〈陸港盤後〉惠譽將中國信評展望降至「負向」 A股三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-10 16:31

中國 A 股市場三大指數周三（10 日）收盤同步走低，滬指跌 0.7%，國際信評機構惠譽（Fitch）將中國信評展望從「穩定」調低至「負向」，理由是中國財政的前景面臨更大風險。

滬指周三收盤跌 0.7% 報 3,027.33 點，深成指大跌 1.6% 報 9,297.96 點，創業板指重挫 2.06% 報 1,789.94 點。兩市成交額合計人民幣 8,300 億元，「北向資金」淨賣出 41.14 億元。

半導體、媒體、房地產類股下跌，農業、保險、券商、汽車、醫藥、釀酒族群走低，煤炭、燃氣、電力類股上揚。

香港恒生指數周三收盤勁揚 1.85%，報 17,139.17 點，恒生科技指數勁漲 2.12%，報 3,552.01 點。

惠譽周三發布最新報告，把中國長期外幣發行者違約評級（IDR）維持在「A＋」的水準，但惠譽把評級展望調降至「負向」。這是繼穆迪之後，另一家將中國信評展望改成「負向」的國際信評機構。

惠譽說，中國經濟面臨的不確定增加，且成長模式逐漸擺脫依賴房地產的模式，縮小的財政緩衝的空間。

法國東方匯理銀行經濟學家治曉佳（Xiaojia Zhi）認為，投資人的信心已經很低迷了，短時間內惠譽的決定可能會進一步打擊市場的信心。

中國財政部周三則指出，很遺憾看到惠譽調降中國的信評展望。此前中方已與惠譽評級團隊進行大量深入溝通，但從結果看，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對刺激經濟成長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。

中國財政部表示，保持適度的赤字規模，用好債務資金，有利於擴大內需，支持經濟增長，最終有利於維護良好的主權信用。