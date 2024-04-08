鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.44億美元，Selfkey(KEY)24小時漲幅達14.7%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.44億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.83億美元。

24小時漲幅：Selfkey(KEY)24小時漲幅14.7%；Stella(ALPHA)24小時漲幅12.9%；Wormhole(W)24小時漲幅5.26%。

24小時跌幅：SFP(SFP)24小時跌幅29.6%；MANTRA(OM)24小時跌幅17.4%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅14.7%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅25.5%；波幣(WAVES)近一週漲幅23%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅19.2%。