鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.44億美元，Selfkey(KEY)24小時漲幅達14.7%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,985.58美元，24小時漲跌幅+3.59%；以太幣(ETH)現報價格3,604.14美元，24小時漲跌幅+6.20%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.44億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.83億美元。
24小時漲幅：Selfkey(KEY)24小時漲幅14.7%；Stella(ALPHA)24小時漲幅12.9%；Wormhole(W)24小時漲幅5.26%。
24小時跌幅：SFP(SFP)24小時跌幅29.6%；MANTRA(OM)24小時跌幅17.4%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅14.7%。
近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅25.5%；波幣(WAVES)近一週漲幅23%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅19.2%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅94.4%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅45.2%；CKB(CKB)近一週跌幅44.7%。
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