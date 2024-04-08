外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中工 (2515-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
緯創 (3231-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、開發金 (2883-TW)、中工 (2515-TW)、台積電 (2330-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
中工 (2515-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、中鋼 (2002-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、緯創 (3231-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
緯創 (3231-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、中工 (2515-TW)、中鋼 (2002-TW)、台積電 (2330-TW)
5. 外資當日 (03) 買超的股票
緯創 (3231-TW)、達運 (6120-TW)、中鋼 (2002-TW)、統一FANG+ (00757-TW)、辛耘 (3583-TW)
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