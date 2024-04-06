鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.42億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達7.84%

鉅亨網新聞中心 2024-04-06 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.42億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.92億美元。

24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅7.84%；OOKI(OOKI)24小時漲幅1.21%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅0.51%。

24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅25.1%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅19.4%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅17.4%。

近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅34.1%；RVN(RVN)近一週漲幅31.7%；Keep3rV1(KP3R)近一週漲幅27.5%。