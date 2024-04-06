鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.42億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達7.84%
鉅亨網新聞中心 2024-04-06 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,088美元，24小時漲跌幅+1.73%；以太幣(ETH)現報價格3,348.17美元，24小時漲跌幅+2.21%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.42億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.92億美元。
24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅7.84%；OOKI(OOKI)24小時漲幅1.21%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅0.51%。
24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅25.1%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅19.4%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅17.4%。
近一週漲幅：FOR(FOR)近一週漲幅34.1%；RVN(RVN)近一週漲幅31.7%；Keep3rV1(KP3R)近一週漲幅27.5%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅74.6%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅36.3%；Verge(XVG)近一週跌幅27.6%。
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