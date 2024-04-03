鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.89億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達54.4%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:15

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅54.4%；波幣(WAVES)24小時漲幅15.2%；FOR(FOR)24小時漲幅13.2%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅49%；NKN(NKN)24小時跌幅28.5%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅19%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅92.2%；DREP(DREP)近一週漲幅56.9%；0x協議(ZRX)近一週漲幅39.5%。