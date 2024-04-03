鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.89億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達54.4%
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,430.8美元，24小時漲跌幅+0.18%；以太幣(ETH)現報價格3,333.2美元，24小時漲跌幅-0.14%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.6億美元；USDC(USDC)24小時成交量達15.48億美元。
24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅54.4%；波幣(WAVES)24小時漲幅15.2%；FOR(FOR)24小時漲幅13.2%。
24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅49%；NKN(NKN)24小時跌幅28.5%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅19%。
近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅92.2%；DREP(DREP)近一週漲幅56.9%；0x協議(ZRX)近一週漲幅39.5%。
近一週跌幅：Verge(XVG)近一週跌幅97.2%；JITO(JTO)近一週跌幅30.7%；Liquity(LQTY)近一週跌幅29.3%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇