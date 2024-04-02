鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過36.47億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達21.6%
鉅亨網新聞中心 2024-04-02 17:16
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,384.01美元，24小時漲跌幅-4.59%；以太幣(ETH)現報價格3,340.96美元，24小時漲跌幅-5.80%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達36.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達19.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.52億美元。
24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅21.6%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅15.1%；JOE(JOE)24小時漲幅15.1%。
24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅26.7%；BinaryX(BNX)24小時跌幅18.2%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅9.46%。
近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅91.3%；DREP(DREP)近一週漲幅38%；0x協議(ZRX)近一週漲幅31.3%。
近一週跌幅：Verge(XVG)近一週跌幅55.6%；JITO(JTO)近一週跌幅37.7%；比特幣現金(BCH)近一週跌幅34.4%。
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