鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過36.47億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達21.6%

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 17:16

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達36.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達19.82億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.52億美元。

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅21.6%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅15.1%；JOE(JOE)24小時漲幅15.1%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅26.7%；BinaryX(BNX)24小時跌幅18.2%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅9.46%。