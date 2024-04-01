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鉅亨速報

盤中速報 - ANKR大漲10.36%，報0.06138美元

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 01:20

ANKR(ANKR)在過去 24 小時內漲幅超過10.36%，最新價格0.06138美元，總成交量達0.56億美元，總市值5.95億美元，目前市值排名第 83 名。

近 1 日最高價：0.06428美元，近 1 日最低價：0.05391美元，流通供給量：10,000,000,000。

Ankr Network透過區塊鏈分散式技術，利用計算機資料的剩餘運算能力，為用戶提供一個共享的雲端服務平台，比起公有的雲端服務，使用者可以用更低的成本使用容器資源，而計算資源提供者可將多餘的運算力變現，實現共享經濟，同時也避免因公有雲端服務的集中化，可能會造成的節點故障風險。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+21.31%
  • 近 1 月：+45.67%
  • 近 3 月：+89.30%
  • 近 6 月：+170.66%
  • 今年以來：+81.53%

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