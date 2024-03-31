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鉅亨速報

盤中速報 - RVN大漲11.63%，報0.05607美元

鉅亨網新聞中心 2024-03-31 00:05

RVN(RVN)在過去 24 小時內漲幅超過11.63%，最新價格0.05607美元，總成交量達1.13億美元，總市值7.67億美元，目前市值排名第 72 名。

近 1 日最高價：0.05689美元，近 1 日最低價：0.04292美元，流通供給量：13,660,103,022。

Ravencoin(簡稱RVN幣)是一個數字對等網路，旨在實現特定於用例的區塊鏈，旨在有效處理一項特定功能：將資產從一方轉移到另一方。基於比特幣程式碼的分支，Ravencoin於2018年1月3日推出，是一個真正的開源專案(沒有ICO或masternodes)。Ravencoin(簡稱RVN幣)著重於建立一個有用的技術，擁有一個強大且不斷發展的社羣。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+71.14%
  • 近 1 月：+71.20%
  • 近 3 月：+104.30%
  • 近 6 月：+189.45%
  • 今年以來：+97.36%

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