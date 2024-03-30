鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.77億美元，FIS(FIS)24小時漲幅達15.6%
鉅亨網新聞中心 2024-03-30 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,986.71美元，24小時漲跌幅+0.02%；以太幣(ETH)現報價格3,504.42美元，24小時漲跌幅-1.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.77億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達13.87億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.91億美元。
24小時漲幅：FIS(FIS)24小時漲幅15.6%；Radworks(RAD)24小時漲幅11.7%；Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅11.9%。
24小時跌幅：DREP(DREP)24小時跌幅29.2%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅26.1%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅21%。
近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅90.4%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅15.9%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅13.6%。
近一週跌幅：Dogwifhat(WIF)近一週跌幅73.6%；RVN(RVN)近一週跌幅71.1%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅59.1%。
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