鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.77億美元，FIS(FIS)24小時漲幅達15.6%

鉅亨網新聞中心 2024-03-30 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.77億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達13.87億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.91億美元。

24小時漲幅：FIS(FIS)24小時漲幅15.6%；Radworks(RAD)24小時漲幅11.7%；Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅11.9%。

24小時跌幅：DREP(DREP)24小時跌幅29.2%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅26.1%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅21%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅90.4%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅15.9%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅13.6%。