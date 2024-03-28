鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達14.5%

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 10:15

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅14.5%；Reserve Rights(RSR)24小時漲幅13.6%；Hifi Finance(HIFI)24小時漲幅11.1%。

24小時跌幅：FOR(FOR)24小時跌幅44.6%；AEVO(AEVO)24小時跌幅38.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅30%。

近一週漲幅：Reserve Rights(RSR)近一週漲幅13.7%；Celestia(TIA)近一週漲幅8.31%；Sui(SUI)近一週漲幅8.29%。