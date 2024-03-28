鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達14.5%
鉅亨網新聞中心 2024-03-28 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,549.24美元，24小時漲跌幅-0.98%；以太幣(ETH)現報價格3,511.9美元，24小時漲跌幅-2.46%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.24億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.37億美元。
24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅14.5%；Reserve Rights(RSR)24小時漲幅13.6%；Hifi Finance(HIFI)24小時漲幅11.1%。
24小時跌幅：FOR(FOR)24小時跌幅44.6%；AEVO(AEVO)24小時跌幅38.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅30%。
近一週漲幅：Reserve Rights(RSR)近一週漲幅13.7%；Celestia(TIA)近一週漲幅8.31%；Sui(SUI)近一週漲幅8.29%。
近一週跌幅：Nuls(NULS)近一週跌幅94.9%；IDEX(IDEX)近一週跌幅50.9%；LUNA(LUNA)近一週跌幅34.1%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇