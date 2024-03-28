外資唱多中國龍頭企業 看好美團、安踏
鉅亨網新聞中心 2024-03-28 11:00
外資唱多中國龍頭企業！國際評級機構穆迪周三（27 日）將中國網路巨頭美團 (03690-HK) 的信用展望上調至「正向」，並確認 Baa3 評級，同日摩根大通、摩根士丹利、野村等知名投行也上調中國運動服飾品牌安踏 (02020-HK) 的目標價。
據《券商中國》報導，穆迪周三發布報告，將美團的信用展望從「穩定」上調至「正向」，並重申 Baa3 發行人評級及優先無擔保票據評級。
穆迪副總裁 Ying Wang 表示，正向展望反映出美團去槓桿化趨勢較預期快，以及其核心餐飲外賣、到店、酒店及旅遊服務業務市場地位提升，預期該公司將通過保持核心業務經營表現穩健強勁，以及進一步減少新業務經營虧損，提升盈利表現及改善信貸狀況。
穆迪預估，未來 12 至 18 個月內美團的經調整 EBITDA 利潤率將逐步提升至 10%，未來兩至三年每年收入增長的腳步放慢至 10%～15%。
此外，安踏在周二揭露 2023 年全年業績情況。財報顯示，2023 年安踏的收入為人民幣 623.56 億元，年增 16.2%，再創歷史新高。
去年安踏的毛利率上升 2.4 個百分點至 62.6%，經營利潤率攀升 3.7 個百分點至 24.6%；股東應佔溢利增長 34.9% 至 102 億元。
安踏公布財報後，摩根大通、摩根士丹利、野村等國際投行均上修安踏的目標價。摩根大通說，安踏去年盈利超出預期，而銷售增長、毛利率及經營利潤率表現均符合預期。
摩根大通維持安踏「增持」評級，估計該公司今年銷售及盈利有望分別增長 13% 及 17%，並把目標價上調至 144 港元。
野村則在報告中指出，安踏的年度業績超出預期。今年安踏充滿希望，有望達到今年收入指引。因此，野村維持對安踏的「買入」評級，並將目標價調高至 125.1 港元。
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