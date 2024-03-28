盤中速報 - 比特幣現金大漲13.06%，報541.8美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-28 08:06
比特幣現金(BCH)在過去 24 小時內漲幅超過13.06%，最新價格541.8美元，總成交量達2.65億美元，總市值106.84億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：553.6美元，近 1 日最低價：478.2美元，流通供給量：19,678,688。
比特幣現金是比特幣區塊鏈的硬分叉，一種由社群驅動的協議或技術面更新。在2017年8月1日的分岔將區塊大小更新為8MB。第二次硬分叉在2018年11月16日，分為「比特幣SV(Satoshi"s Vision)」中本聰的願景和比特幣ABC。後者擁有更多的算力和節點，最終成為了主鏈並接管BCH代號。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.93%
- 近 1 月：+65.13%
- 近 3 月：+83.07%
- 近 6 月：+110.77%
- 今年以來：+80.55%
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