鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.56億美元，Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅達8.11%

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 10:15

24小時漲幅：Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅8.11%；WAXP(WAXP)24小時漲幅6.4%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅7.1%。

24小時跌幅：Threshold(T)24小時跌幅48.9%；REQ(REQ)24小時跌幅34.3%；Viberate(VIB)24小時跌幅28.4%。

近一週漲幅：Space ID(ID)近一週漲幅33.6%；DREP(DREP)近一週漲幅29.5%；0x協議(ZRX)近一週漲幅24.2%。