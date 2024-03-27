鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.56億美元，Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅達8.11%
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,228.06美元，24小時漲跌幅+0.06%；以太幣(ETH)現報價格3,600.82美元，24小時漲跌幅-0.18%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.29億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.29億美元。
24小時漲幅：Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅8.11%；WAXP(WAXP)24小時漲幅6.4%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅7.1%。
24小時跌幅：Threshold(T)24小時跌幅48.9%；REQ(REQ)24小時跌幅34.3%；Viberate(VIB)24小時跌幅28.4%。
近一週漲幅：Space ID(ID)近一週漲幅33.6%；DREP(DREP)近一週漲幅29.5%；0x協議(ZRX)近一週漲幅24.2%。
近一週跌幅：Nuls(NULS)近一週跌幅79.7%；IDEX(IDEX)近一週跌幅56.7%；LUNA(LUNA)近一週跌幅41.5%。
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