鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過38.09億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達10.6%

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:15

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅10.6%；IDEX(IDEX)24小時漲幅6.09%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅3.69%。

24小時跌幅：Polymesh(POLYX)24小時跌幅43.3%；ANKR(ANKR)24小時跌幅40.5%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅33.7%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅66.6%；Space ID(ID)近一週漲幅31%；0x協議(ZRX)近一週漲幅19.7%。