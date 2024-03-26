鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過38.09億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達10.6%
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,633.41美元，24小時漲跌幅+5.73%；以太幣(ETH)現報價格3,644.24美元，24小時漲跌幅+5.89%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達38.09億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達22.47億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.06億美元。
24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅10.6%；IDEX(IDEX)24小時漲幅6.09%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅3.69%。
24小時跌幅：Polymesh(POLYX)24小時跌幅43.3%；ANKR(ANKR)24小時跌幅40.5%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅33.7%。
近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅66.6%；Space ID(ID)近一週漲幅31%；0x協議(ZRX)近一週漲幅19.7%。
近一週跌幅：Polymesh(POLYX)近一週跌幅94.1%；Nuls(NULS)近一週跌幅79.3%；IDEX(IDEX)近一週跌幅74.2%。
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