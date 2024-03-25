盤中速報 - CFX大漲17.39%，報0.5204美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-25 08:05
CFX(CFX)在過去 24 小時內漲幅超過17.39%，最新價格0.5204美元，總成交量達1.86億美元，總市值6.74億美元，目前市值排名第 140 名。
近 1 日最高價：0.55美元，近 1 日最低價：0.4433美元，流通供給量：3,648,143,576。
CFX幣英文全稱是Conflux Token，Conflux 致力於打造下一代高性能的公鏈平臺。 截至目前 Conflux 是第一個，亦是唯一一個在不犧牲任何去中心化程度及安全性的情況下實現高TPS的公有鏈。 Conflux 網路將提供超過24億 CFX ，用於激勵包括開發工具、基礎設施、DApps 等生態的建設。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.37%
- 近 1 月：+79.56%
- 近 3 月：+131.57%
- 近 6 月：+251.18%
- 今年以來：+130.73%
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