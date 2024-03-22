鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.71億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達22%
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,967.99美元，24小時漲跌幅-1.68%；以太幣(ETH)現報價格3,484美元，24小時漲跌幅-2.40%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.71億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.54億美元；SOL(SOL)24小時成交量達12.93億美元。
24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅22%；Space ID(ID)24小時漲幅12.8%；RAY(RAY)24小時漲幅11.5%。
24小時跌幅：Reserve Rights(RSR)24小時跌幅26.2%；DEXE(DEXE)24小時跌幅22.9%；XVS(XVS)24小時跌幅19.2%。
近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅72.6%；0x協議(ZRX)近一週漲幅34.2%；Frontier(FRONT)近一週漲幅29%。
近一週跌幅：Polymesh(POLYX)近一週跌幅59.4%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅44%；MANTRA(OM)近一週跌幅36.7%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇