鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.71億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達22%

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 17:15

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅22%；Space ID(ID)24小時漲幅12.8%；RAY(RAY)24小時漲幅11.5%。

24小時跌幅：Reserve Rights(RSR)24小時跌幅26.2%；DEXE(DEXE)24小時跌幅22.9%；XVS(XVS)24小時跌幅19.2%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅72.6%；0x協議(ZRX)近一週漲幅34.2%；Frontier(FRONT)近一週漲幅29%。