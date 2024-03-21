鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.73億美元，0x協議(ZRX)24小時漲幅達24%

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:15

24小時漲幅：0x協議(ZRX)24小時漲幅24%；Space ID(ID)24小時漲幅18.2%；MANTRA(OM)24小時漲幅5.77%。

24小時跌幅：Polymesh(POLYX)24小時跌幅71.9%；TRU(TRU)24小時跌幅44.9%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅39.6%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅64.3%；LPT(LPT)近一週漲幅30.6%；Bonk(BONK)近一週漲幅28.8%。