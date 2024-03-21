鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.73億美元，0x協議(ZRX)24小時漲幅達24%
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,072.01美元，24小時漲跌幅+6.91%；以太幣(ETH)現報價格3,567.91美元，24小時漲跌幅+11.0%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達49.73億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達33.32億美元；SOL(SOL)24小時成交量達19.82億美元。
24小時漲幅：0x協議(ZRX)24小時漲幅24%；Space ID(ID)24小時漲幅18.2%；MANTRA(OM)24小時漲幅5.77%。
24小時跌幅：Polymesh(POLYX)24小時跌幅71.9%；TRU(TRU)24小時跌幅44.9%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅39.6%。
近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅64.3%；LPT(LPT)近一週漲幅30.6%；Bonk(BONK)近一週漲幅28.8%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅75.5%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅62.4%；RAY(RAY)近一週跌幅61.7%。
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