BTC/USD：傑伊鮑威爾堅持降息時間表後，比特幣價格上漲12%，達到68,000美元
TradingView 2024-03-22 07:01
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要點：
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鮑威爾演講後，比特幣突破 68,000 美元。
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美國股指收在創紀錄高點。
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2024 年將會有三次降息。
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在交易員釋放多頭押注的推動下，比特幣在週三晚間急劇上漲，並在週四早盤繼續攀升。新的趨勢席捲了 btcusd 市場，這在很大程度上要歸功於聯準會在三月利率決定後舉行的新聞發佈會。央行將借貸成本維持在 5.25 至 5.50% 的 23 年高點水平。
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聯準會主席傑伊 · 鮑威爾發表了關於美國經濟和未來的演講。在他的演講中，他向投資者保證，2024 年仍將進行三次降息。這一消息激起了全面的交易活動。美國三大主要股指 — 標普 500 指數、道瓊指數和那斯達克指數 — 均創下歷史新高。黃金（xauusd）達到每金衡盎司 2222 美元的新紀錄。
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比特幣在今天早盤交易中上漲了 12%，突破了 68,000 美元，然後又回落到該水準以下。在一系列通膨數據發布之前，比特幣一直徘徊在上週觸及的 73,000 美元的歷史高點下方，這些數據削弱了交易員在頂部購買的熱情。整體而言，樂觀情緒一般，全球加密貨幣市值今天超過了 2.5 兆美元。
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