BTC/USD：傑伊鮑威爾堅持降息時間表後，比特幣價格上漲12%，達到68,000美元

在交易員釋放多頭押注的推動下，比特幣在週三晚間急劇上漲，並在週四早盤繼續攀升。新的趨勢席捲了 btcusd 市場，這在很大程度上要歸功於聯準會在三月利率決定後舉行的新聞發佈會。央行將借貸成本維持在 5.25 至 5.50% 的 23 年高點水平。