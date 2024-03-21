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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為26元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 12:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.45元，其中最高估值1.72元，最低估值1.37元，預估目標價為26元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 1.72(1.72) 1.65 1.6
最低值 1.37(1.33) 1.45 1.6
平均值 1.49(1.47) 1.56 1.6
中位數 1.45(1.43) 1.55 1.6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 72,976,000 75,169,700 75,672,890
最低值 66,186,660 69,669,920 70,438,370
平均值 69,819,490 72,182,520 73,055,630
中位數 69,868,400 72,085,120 73,055,630

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 1.41 1.1 1.54 1.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		 66,695,571 54,805,919 57,897,440 56,249,044

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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