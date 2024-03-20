盤中速報 - 波卡幣大跌8.98%，報9.03美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 05:20
波卡幣(DOT)在過去 24 小時內跌幅超過8.98%，最新價格9.03美元，總成交量達1.36億美元，總市值114.39億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：10.04美元，近 1 日最低價：8.7美元，流通供給量：1,266,793,619。
Polkadot由Web3基金會創立，分片多鏈的協定能讓各自獨立的區塊鏈互動，允許用戶在沒有交易所的情況下，在不同的區塊鏈中傳輸代幣或資料。主鏈為中繼鏈(Relay Chain)，產生跨鏈協議共識；平行鏈(Parachain)和平行執行緒(Paarathread)可針對特定的應用做訂製；橋樑(Bridge)允許與外部公有、私有鏈溝通。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.67%
- 近 1 月：+23.46%
- 近 3 月：+47.82%
- 近 6 月：+138.75%
- 今年以來：+15.33%
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