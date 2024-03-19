鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過50.95億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達45%
鉅亨網新聞中心 2024-03-19 17:17
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,983.07美元，24小時漲跌幅-5.72%；以太幣(ETH)現報價格3,277.22美元，24小時漲跌幅-8.36%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達50.95億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達42.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達28.77億美元。
24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅45%；ATA(ATA)24小時漲幅19.4%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅24.2%。
24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅91.5%；MANTRA(OM)24小時跌幅28.7%；Viberate(VIB)24小時跌幅22.5%。
近一週漲幅：REEF(REEF)近一週漲幅31.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅30.3%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅28.2%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅150%；Frontier(FRONT)近一週跌幅105%；RAY(RAY)近一週跌幅105%。
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