鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過50.95億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達45%

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 17:17

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達50.95億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達42.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達28.77億美元。

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅45%；ATA(ATA)24小時漲幅19.4%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅24.2%。

24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅91.5%；MANTRA(OM)24小時跌幅28.7%；Viberate(VIB)24小時跌幅22.5%。

近一週漲幅：REEF(REEF)近一週漲幅31.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅30.3%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅28.2%。