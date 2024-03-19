盤中速報 - 艾達幣大跌9.44%，報0.6205美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-19 16:05
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內跌幅超過9.44%，最新價格0.6205美元，總成交量達1.66億美元，總市值218.20億美元，目前市值排名第 7 名。
近 1 日最高價：0.6879美元，近 1 日最低價：0.6美元，流通供給量：35,388,087,854。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.47%
- 近 1 月：+4.99%
- 近 3 月：+14.96%
- 近 6 月：+159.93%
- 今年以來：+6.27%
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