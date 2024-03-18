鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.89億美元，0x協議(ZRX)24小時漲幅達10.9%

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.89億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達23.35億美元；SOL(SOL)24小時成交量達18.73億美元。

24小時漲幅：0x協議(ZRX)24小時漲幅10.9%；Space ID(ID)24小時漲幅7.41%；AMP(AMP)24小時漲幅4.99%。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅49.9%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅34.1%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅31%。

近一週漲幅：CELO(CELO)近一週漲幅32.4%；CTXC(CTXC)近一週漲幅29.6%；CKB(CKB)近一週漲幅27.8%。