鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過32.29億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達9.25%

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達32.29億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達20.46億美元；SOL(SOL)24小時成交量達19.52億美元。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅48.7%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅35.2%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅30.4%。

近一週漲幅：CELO(CELO)近一週漲幅32.4%；CTXC(CTXC)近一週漲幅29.6%；CKB(CKB)近一週漲幅27.8%。