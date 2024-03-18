鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過32.29億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達9.25%
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,760美元，24小時漲跌幅+2.47%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達32.29億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達20.46億美元；SOL(SOL)24小時成交量達19.52億美元。
24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅9.25%；Jupiter(JUP)24小時漲幅2.46%；幣安幣(BNB)24小時漲幅4.08%。
24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅48.7%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅35.2%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅30.4%。
近一週漲幅：CELO(CELO)近一週漲幅32.4%；CTXC(CTXC)近一週漲幅29.6%；CKB(CKB)近一週漲幅27.8%。
近一週跌幅：Frontier(FRONT)近一週跌幅136%；Jupiter(JUP)近一週跌幅78%；AMP(AMP)近一週跌幅75.6%。
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