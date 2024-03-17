鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.74億美元，Selfkey(KEY)24小時漲幅達28.2%
鉅亨網新聞中心 2024-03-17 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,106.51美元，24小時漲跌幅-4.36%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.74億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達32.07億美元；SOL(SOL)24小時成交量達25.68億美元。
24小時漲幅：Selfkey(KEY)24小時漲幅28.2%；Sei(SEI)24小時漲幅21.5%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅18.6%。
24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅42.8%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅22.7%；AMP(AMP)24小時跌幅18.7%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅36.6%；DREP(DREP)近一週漲幅27.7%；Numeraire(NMR)近一週漲幅27.5%。
近一週跌幅：Frontier(FRONT)近一週跌幅153%；AMP(AMP)近一週跌幅126%；RAY(RAY)近一週跌幅76.8%。
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