盤中速報 - RAY大漲33.21%，報2.286美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-17 08:05
RAY(RAY)在過去 24 小時內漲幅超過33.21%，最新價格2.286美元，總成交量達2.49億美元，總市值5.72億美元，目前市值排名第 79 名。
近 1 日最高價：2.79美元，近 1 日最低價：1.657美元，流通供給量：251,566,994。
Raydium是Solana上的一家綜合型DEX，他擁有掛單交易、AMM機制、流動性挖礦、IDO、NFT多項功能。 跟大多數DEX一樣，用戶可以在Raydium上提供流動性進行挖礦。 同時Raydium也使用了Serum所提供的掛單交易模式，透過圖表可以更直觀的監控報價，而通過限價單的方式以獲得更好的交易價格。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+28.90%
- 近 1 月：+64.57%
- 近 3 月：+83.51%
- 近 6 月：+904.36%
- 今年以來：+24.39%
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