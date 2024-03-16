鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.06億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達16.3%
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 17:17
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,100.01美元，24小時漲跌幅+3.93%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達47.06億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達36.11億美元；SOL(SOL)24小時成交量達23.54億美元。
24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅16.3%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時漲幅3.27%；Space ID(ID)24小時漲幅0.73%。
24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅96.6%；Jupiter(JUP)24小時跌幅67.2%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅40%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅38.9%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅27.8%；Numeraire(NMR)近一週漲幅25%。
近一週跌幅：0x協議(ZRX)近一週跌幅127%；Frontier(FRONT)近一週跌幅121%；AMP(AMP)近一週跌幅93.5%。
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