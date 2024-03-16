鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過70.43億美元，NEAR(NEAR)24小時漲幅達17.1%

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達70.43億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達46.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達35.43億美元。

24小時漲幅：NEAR(NEAR)24小時漲幅17.1%；Bonk(BONK)24小時漲幅17%；FTT(FTT)24小時漲幅14.6%。

24小時跌幅：Selfkey(KEY)24小時跌幅29.8%；Sei(SEI)24小時跌幅29.5%；Jupiter(JUP)24小時跌幅31%。

近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅38.9%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅27.8%；Numeraire(NMR)近一週漲幅25%。