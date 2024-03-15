鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過73.33億美元，FLOKI(FLOKI)24小時漲幅達23.1%

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達73.33億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達42.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達37.15億美元。

24小時漲幅：FLOKI(FLOKI)24小時漲幅23.1%；AMP(AMP)24小時漲幅21.9%；系統幣(SYS)24小時漲幅19.6%。

24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅37.2%；DREP(DREP)24小時跌幅22.2%；Space ID(ID)24小時跌幅12.1%。

近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅24.3%；CTXC(CTXC)近一週漲幅15.6%；COTI(COTI)近一週漲幅15.1%。