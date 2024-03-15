鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過73.33億美元，FLOKI(FLOKI)24小時漲幅達23.1%
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,886.35美元，24小時漲跌幅-10.3%；以太幣(ETH)現報價格3,586.65美元，24小時漲跌幅-10.1%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達73.33億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達42.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達37.15億美元。
24小時漲幅：FLOKI(FLOKI)24小時漲幅23.1%；AMP(AMP)24小時漲幅21.9%；系統幣(SYS)24小時漲幅19.6%。
24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅37.2%；DREP(DREP)24小時跌幅22.2%；Space ID(ID)24小時跌幅12.1%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅24.3%；CTXC(CTXC)近一週漲幅15.6%；COTI(COTI)近一週漲幅15.1%。
近一週跌幅：0x協議(ZRX)近一週跌幅140%；AMP(AMP)近一週跌幅127%；Frontier(FRONT)近一週跌幅119%。
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