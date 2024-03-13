盤中速報 - REEF大漲58.92%，報0.00501美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-13 00:05
REEF(REEF)在過去 24 小時內漲幅超過58.92%，最新價格0.00501美元，總成交量達1.66億美元，總市值1.14億美元，目前市值排名第 168 名。
近 1 日最高價：0.00549美元，近 1 日最低價：0.00313美元，流通供給量：22,821,409,581。
Reef是建立在Polkadot上的DeFi平臺，旨在提供跨鏈交易。 該項目提供了收益引擎和智慧流動性匯總器。它還旨在解決與現有交易平臺相關的弊端。 儘管集中式交易所很容易出現安全性漏洞，但分散的競爭對手卻可能缺乏流動性，而且往往難以使用。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+40.02%
- 近 1 月：+120.42%
- 近 3 月：+71.55%
- 近 6 月：+161.83%
- 今年以來：+51.27%
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