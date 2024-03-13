盤中速報 - REEF大漲58.92%，報0.00501美元

Reef是建立在Polkadot上的DeFi平臺，旨在提供跨鏈交易。 該項目提供了收益引擎和智慧流動性匯總器。它還旨在解決與現有交易平臺相關的弊端。 儘管集中式交易所很容易出現安全性漏洞，但分散的競爭對手卻可能缺乏流動性，而且往往難以使用。