盤中速報 - 瑞波幣大漲12.77%，報0.6993美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-12 16:06
瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內漲幅超過12.77%，最新價格0.6993美元，總成交量達15.23億美元，總市值311.64億美元，目前市值排名第 5 名。
近 1 日最高價：0.744美元，近 1 日最低價：0.6159美元，流通供給量：54,266,821,529。
XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.11%
- 近 1 月：+34.71%
- 近 3 月：+15.63%
- 近 6 月：+49.04%
- 今年以來：+13.76%
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