盤中速報 - GMT大漲19.09%，報0.3649美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-10 16:05
GMT(GMT)在過去 24 小時內漲幅超過19.09%，最新價格0.3649美元，總成交量達1.27億美元，總市值5.34億美元，目前市值排名第 131 名。
近 1 日最高價：0.3865美元，近 1 日最低價：0.3027美元，流通供給量：1,657,099,188。
GMT幣是STEPN這個區塊鏈遊戲上的原生代幣，STEPN這個區塊鏈遊戲將現實生活與SocialFi以及GameFi結合，藉由跑步來達到邊運動邊賺的NFT遊戲，在 STEPN 的世界裡，用戶以運動鞋的形式擁有 NFT，透過在戶外行走、慢跑或跑步，以獲得遊戲代幣 GST 及治理代幣 GMT，具體來說，在STEPN中有兩個代幣：GST以及GMT，二者功能和作用有重合之處，也有不同。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.80%
- 近 1 月：+37.54%
- 近 3 月：+15.28%
- 近 6 月：+128.82%
- 今年以來：-2.67%
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