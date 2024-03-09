鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.62億美元，球迷幣(PSG)24小時漲幅達8.47%

鉅亨網新聞中心 2024-03-09 17:16

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達47.62億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達37.69億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達22.06億美元。

24小時漲幅：球迷幣(PSG)24小時漲幅8.47%；桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅6.66%；RUNE(RUNE)24小時漲幅6.99%。

24小時跌幅：LPT(LPT)24小時跌幅59.8%；CTXC(CTXC)24小時跌幅53.8%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅44.4%。

近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅18.1%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅17.1%；Moonriver(MOVR)近一週漲幅13.5%。